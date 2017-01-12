Special Edition
°Ý¶ûÀÇ ½Ã´ë! ÇÏÁö¸¸ ÆòÆòÇÑ ½Ã´ë?
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ÀÌÅ»¸®¾È ºê·£µå·Î 1921³â ¼³¸³µÅ Áö±Ý±îÁö Á¸ÀçÇÏ´Â ¡¸±¸Ä¡¡¹´Â ´Ã ¸ÅÃâ¿¡ ¾÷´Ù¿îÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸ Áö±Ý ¡¸±¸Ä¡¡¹´Â Àü³â ´ëºñ ¸ÅÃâÀÌ 17% Áõ°¡(2016³â 3»çºÐ±â ±âÁØ)ÇÏ¸é¼ ¸¶Ä¡ ÇÑÂü ¼ºÀå±âÀÎ Æ¾¿¡ÀÌÀúÃ³·³ ¡®°ÅÄ§¾øÀÌ ÇÏÀÌÅ±¡¯ ÁßÀÌ´Ù. ÆÐ¼Ç°è¿¡¼ °¡Àå ÇÖÇÑ ºê·£µå¸¦ Ä«ÇÇÇÏ´Â °ø°ø¿¬ÇÑ À¯Çà ¼Ó¿¡¼ ÀÌÁ¦ ¸ðµç ÀÇ·ù ºê·£µå °¡¿îµ¥ Àº±ÙÈ÷ ¡¸±¸Ä¡¡¹ ³¿»õ¸¦ Ç³±â´Â ¾ÆÀÌÅÛµéÀ» ½±°Ô Ã£¾Æº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ¿äÁò ¾î´À ¸ÅÀåÀÌµç µé·¯ º¸¸é ¾îµÎ¿î ºí·¢ÀÌ³ª ±×·¹ÀÌ¿¡ µüµüÇÏ°í Â÷ºÐÇÑ ÀÇ»óµé·Î Ã¤¿öÁö´ø µð½ºÇÃ·¹ÀÌ¿¡ ÀÌÁ¦´Â ´º ¡¸±¸Ä¡¡¹ÀÇ ½Ã±×´ÏÃ³ÀÎ ³ªºñ, È£¶ûÀÌ, ¹ì µî ÄÃ·¯Ç®ÇÑ ¾Ö´Ï¸Ö ¾ÆÇÃ¸®ÄÉ·Î Àå½ÄµÈ È·ÁÇÑ ÀÇ»óµéÀÌ ´ëÆø¹ß(?) ÁßÀÌ´Ù. ±× ±¸½ÉÁ¡¿¡´Â ¡¸±¸Ä¡¡¹ÀÇ »õ·Î¿î Å©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºê µð·ºÅÍ ¾Ë·¹»êµå·Î ¹ÌÄÌ·¹°¡ ÀÖ´Ù.
4.0½Ã´ë ÇÑ±¹ ÆÐ¼Ç Èñ¸ÁÀº?
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Çö´ë¹éÈÁ¡±×·ì, ÆÐ¼Ç ¡¤ À¯Åë ÈÛ¾µ´Ù
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