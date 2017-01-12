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°Ý¶ûÀÇ ½Ã´ë! ÇÏÁö¸¸ ÆòÆòÇÑ ½Ã´ë?

»ç¶ûÇÏ´Â µ¶ÀÚ ¿©·¯ºÐ, 2017³â »õÇØ°¡ ¹à¾Ò½À´Ï´Ù. Èñ¸Á°ú ±â»ÝÀÇ ÇÑ ÇØ°¡ µÇ½Ã±æ Áö¸éÀ» ºô·Á ÀÎ»çµå¸³´Ï´Ù. ³Ê¹«³ª ½Ã²ô·´´ø Áö³­ÇØ¸¦ º¸³»°í ¿ÃÇØ´Â ¶Ç ¾î¶² ÀÏµéÀÌ ¿ì¸® ¾Õ¿¡ ÆîÃÄÁúÁö ±â´ë¿Í ¿ì·Á°¡ ±³Â÷ÇÕ´Ï´Ù. ¸î ½ÃÁðÂ° È¸ÀÚµÇ°í ÀÖ´Â 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸íÀº ±Þ¼ÓÇÏ°Ô »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý°ú ÀÎ°øÁö´ÉÀ» Çö½ÇÈ­ÇÏ°í ¸ðµç °ÍÀ» ¿¬°áÇÏ¸é¼­, ´ë·®»ý»êÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÏ´Â ±âÁ¸ÀÇ Å©°í Áß¾ÓÁýÁßÀûÀÎ ½Ã½ºÅÛÀ» »Ñ¸®Â° Èçµé°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Àü ¼¼°è ½ÃÀåÀº ÀÌ¹Ì Àú¼ºÀå ½Ã´ë¿¡ ÁøÀÔÇØ ÀÖ¾î ¸ðµç ÆÐ·¯´ÙÀÓÀÌ ¹Ù²î°í ÃàÀÌ ÀÌµ¿ÇÏ´Â, ±×°Íµµ ÀüÇô Èå¸§À» ÀÌÇØÇÒ ¼ö ¾ø´Â ±âÀÌÇÑ ÄöÅÒ Á¡ÇÁÀÇ ½Ã´ë¿¡ µé¾î¼¹½À´Ï´Ù.

¡¸±¸Ä¡¡¹ ´º CD ¾Ë·¹»êµå·Î ¹ÌÄÌ·¹

ÀÌÅ»¸®¾È ºê·£µå·Î 1921³â ¼³¸³µÅ Áö±Ý±îÁö Á¸ÀçÇÏ´Â ¡¸±¸Ä¡¡¹´Â ´Ã ¸ÅÃâ¿¡ ¾÷´Ù¿îÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸ Áö±Ý ¡¸±¸Ä¡¡¹´Â Àü³â ´ëºñ ¸ÅÃâÀÌ 17% Áõ°¡(2016³â 3»çºÐ±â ±âÁØ)ÇÏ¸é¼­ ¸¶Ä¡ ÇÑÂü ¼ºÀå±âÀÎ Æ¾¿¡ÀÌÀúÃ³·³ ¡®°ÅÄ§¾øÀÌ ÇÏÀÌÅ±¡¯ ÁßÀÌ´Ù. ÆÐ¼Ç°è¿¡¼­ °¡Àå ÇÖÇÑ ºê·£µå¸¦ Ä«ÇÇÇÏ´Â °ø°ø¿¬ÇÑ À¯Çà ¼Ó¿¡¼­ ÀÌÁ¦ ¸ðµç ÀÇ·ù ºê·£µå °¡¿îµ¥ Àº±ÙÈ÷ ¡¸±¸Ä¡¡¹ ³¿»õ¸¦ Ç³±â´Â ¾ÆÀÌÅÛµéÀ» ½±°Ô Ã£¾Æº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ¿äÁò ¾î´À ¸ÅÀåÀÌµç µé·¯ º¸¸é ¾îµÎ¿î ºí·¢ÀÌ³ª ±×·¹ÀÌ¿¡ µüµüÇÏ°í Â÷ºÐÇÑ ÀÇ»óµé·Î Ã¤¿öÁö´ø µð½ºÇÃ·¹ÀÌ¿¡ ÀÌÁ¦´Â ´º ¡¸±¸Ä¡¡¹ÀÇ ½Ã±×´ÏÃ³ÀÎ ³ªºñ, È£¶ûÀÌ, ¹ì µî ÄÃ·¯Ç®ÇÑ ¾Ö´Ï¸Ö ¾ÆÇÃ¸®ÄÉ·Î Àå½ÄµÈ È­·ÁÇÑ ÀÇ»óµéÀÌ ´ëÆø¹ß(?) ÁßÀÌ´Ù. ±× ±¸½ÉÁ¡¿¡´Â ¡¸±¸Ä¡¡¹ÀÇ »õ·Î¿î Å©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºê µð·ºÅÍ ¾Ë·¹»êµå·Î ¹ÌÄÌ·¹°¡ ÀÖ´Ù.

4.0½Ã´ë ÇÑ±¹ ÆÐ¼Ç Èñ¸ÁÀº?

Áß¼Ò±â¾÷ L»çÀÇ H »çÀå. 30´ëÀÎ ±×´Â »õÇØ »ç¾÷ °èÈ¹À» Â¥¸é¼­ 2030 ÁÖÀÓ ¡¤ ´ë¸®±Þ°ú ÆÀº°·Î µ¹¾Æ°¡¸ç È¸ÀÇ¸¦ ÁøÇàÇß´Ù. 50´ë ÀÓ¿ø°ú 40´ë ÆÀÀåµµ »©°í ÁøÇàÇÏ´Â ÀÌ È¸ÀÇ¿¡¼­ ±×´Â È¸»çÀÇ º¹ÁöÁ¦µµ¸¦ Àç±¸ÃàÇß´Ù. H »çÀåÀº °æÀï»ç°¡ ¾Æ´Ï¶ó ±¸±Û ¡¤ ÆäÀÌ½ººÏÀÇ È¸»ç ±¸Á¶¿Í º¹ÁöÁ¦µµ¿¡ ´ëÇØ Á¶»çÇØ º¸°í, ÀÌ¸¦ °¡ÀÌµå¶óÀÎÀ¸·Î Á¦½ÃÇß´Ù. ¿©±â¼­ ³ª¿Â ÀÇ°ßÀ» ±âÃÊ·Î ÀÌ»ç °¥ »ç¹«½ÇÀÇ ±Ù¹«È¯°æ¿¡ ´ëÇØ¼­µµ ¹Ø±×¸²À» ±×¸®°í ÀÖ´Ù. ÆÀÀåµé¿¡°Ôµµ ¸ðµÎ °³º° ·ëÀ» ¸¶·ÃÇØ ÁÙ »ý°¢ÀÌ´Ù. »ç¿øµéÀÌ ¿øÇÏ´Â ÀÚÀ²Ãâ±ÙÁ¦, 20¸¸¿ø »ó´çÀÇ ¹¯Áö ¸¶ º¹ÁöÄ«µå, ¾È¶ôÇÑ ÈÞ°Ô½Ç µîÀº Àû±Ø °ËÅäÁßÀÌ´Ù. ±Þ¿©µµ µ¿ ¾÷°è ÃÖ°í ¼öÁØÀ¸·Î ÇÏ°Ú´Ù°í ±×´Â °­Á¶ÇÑ´Ù. »çÀåÀÌ Á÷Á¢ µéÀº ÇöÀåÀÇ ¼Ò¸® Áß ´«¿¡ ¶è ÀÇ°ß Áß ÇÏ³ª´Â ¡®¾÷¹« ¿Ü ½Ã°£¿¡´Â Ä«Åå ¸»°í ¸ÞÀÏ·Î º¸³» ´Þ¶ó¡¯¿´´Ù. °ø°ú »ç¸¦ ºÐ¸íÈ÷ ±¸ºÐÇÏ´Â 20´ëµéÀÇ Æ¯¼ºÀÌ µå·¯³ª´Â ´ë¸ñÀÌ´Ù. ÀÌÈÄ ÀÓ¿ø ÆÀÀåµé¿¡°Ô ÀÌ¸¦ °øÇ¥ÇØ Áï½Ã ½ÇÇàµµ·Ï Çß´Ù.

Çö´ë¹éÈ­Á¡±×·ì, ÆÐ¼Ç ¡¤ À¯Åë ÈÛ¾µ´Ù

¡®2020³â ¸ÅÃâ 20Á¶¿ø, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 2Á¶¿ø¡¯. Á¤Áö¼± Çö´ë¹éÈ­Á¡±×·ì È¸ÀåÀÌ Áö³­ 2010³â Ã¢¸³ 39ÁÖ³â ±â³ä½Ä¿¡¼­ ¹àÈù ¡®ºñÀü2020¡¯ÀÇ ÇÙ½É ³»¿ëÀÌ´Ù. 2007³â 37¼¼ÀÇ ÀþÀº ³ªÀÌ¿¡ È¸ÀåÁ÷¿¡ ¿À¸¥ Á¤ È¸ÀåÀº ÀÌ¶§¸¦ ±âÁ¡À¸·Î Á¶½É½º·¯¿î Çàº¸¿¡¼­ ¹þ¾î³ª °ø°Ý °æ¿µÀ¸·Î È® ¹Ù²î¾ú´Ù. 6³âÀÇ ½Ã°£ÀÌ °æ°úÇÑ ÇöÀç Çö´ë¹éÈ­Á¡±×·ìÀº ¸í½Ç»óºÎ ±¹³» ÆÐ¼Ç ¡¤ À¯Åë ¸®´õ·Î ²±Ãæ µµ¾àÇß´Ù. Æ¯È÷ ºÒ¸ðÁöÀÌ´ø ÆÐ¼Ç ºÐ¾ß¿¡¼­ ÀÏ±Å ³½ ¼ºÀûÇ¥´Â ³î¶ø±â ±×Áö¾ø´Ù. Çö´ë¹éÈ­Á¡±×·ìÀº Áö³­ 2012³â 1¿ùÀÇ ¼º°øÀûÀÎ ÇÑ¼¶ ÀÎ¼ö ¡¤ ÇÕº´¿¡ ÀÌ¾î ÃÖ±Ù SK³×Æ®¿÷½º ÆÐ¼ÇºÎ¹®±îÁö Àü°Ý ÀÎ¼öÇÏ¸é¼­ 1Á¶ Å¬·´¿¡ ÁøÀÔÇß´Ù. ÆÐ¼Ç »ç¾÷ ÁøÃâ 5³â ¸¸¿¡ ºò 4 ´ë¿­¿¡ ¿Ã¶ó¼­´Â ¾öÃ»³­ °á°ú¹°À» ¸¸µé¾î ³½ °ÍÀÌ´Ù.

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